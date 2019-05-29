Павелко получил новую высокую должность в УЕФА

Президент УАФ (бывшей ФФУ) Андрей Павелко стал главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Президент УАФ (бывшей ФФУ) Андрей Павиелко избран главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Выборы нового главы комитета УЕФА состоялись в рамках заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое состоялось в среду, 29 мая.

Напомним, в феврале этого года Андрей Павелко был избран одним из семи членов Исполкома УЕФА на заседании Конгресса УЕФА.

Андрей Павелко возглавляет Федерацию футбола Украины (ныне - Украинская ассоциация футбола) с 2015 года. В прошлом году 43-летний народный депутат был переизбран на пост главы украинского футбола.