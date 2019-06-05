Ушел из жизни бывший президент УЕФА
11:01, 05 июня 2019Футбол
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Леннарт Юханссон скончался во сне в возрасте 89 лет.
Леннарт Юханссон возглавлял УЕФА на протяжении 17 лет / фото: fifa.com
4 июня ушел из жизни экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон. Ему было 89 лет.
Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.
Юханссон умер во сне после непродолжительной болезни.
Шведский функционер возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 годы. Именно во время его руководства Кубок европейских чемпионов был реформирован в Лигу чемпионов.
В 1998 году Юханссон балотировался на пост президента ФИФА, однако на выборах проиграл Зеппу Блаттеру.
Также отметим, что в период с 1967 по 1980 годы Юханссон был президентом шведского клуба АИК, а до 2005 года - почетным президентом.
В честь Леннарта Юханссона назван трофей Юношеской лиги УЕФА.
УНИАН ранее также сообщал о том, что стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес.
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