Ушел из жизни бывший президент УЕФА

Леннарт Юханссон скончался во сне в возрасте 89 лет.

4 июня ушел из жизни экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон. Ему было 89 лет.

Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Юханссон умер во сне после непродолжительной болезни.

Шведский функционер возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 годы. Именно во время его руководства Кубок европейских чемпионов был реформирован в Лигу чемпионов.

В 1998 году Юханссон балотировался на пост президента ФИФА, однако на выборах проиграл Зеппу Блаттеру.

Также отметим, что в период с 1967 по 1980 годы Юханссон был президентом шведского клуба АИК, а до 2005 года - почетным президентом.

В честь Леннарта Юханссона назван трофей Юношеской лиги УЕФА.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес.