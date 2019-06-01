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Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес (фото)

20:41, 01 июня 2019
Футбол
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Автомобиль, в котором находился Рейес, сгорел / фото: diariodesevilla.es

Об этом сообщает diariodesevilla.es.

Автокатастрофа произошла днем 1 июня на участке трассы Севилья - Утрера. Автомобиль "Mercedes Brabus S550", который принадлежал Рейесу, на высокой скорости вылетел с дороги, ударился о бетонные блоки, несколько раз перевернулся, после чего загорелся. 

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Вместе с Рейесом скончался его 23-летний двоюродный брат Хонатан Рейес. Также в автомобиле находился еще один кузен футболиста - Хуан Мануэль Кальдерон. Он успел выбраться из машины, но получил множественные травмы и был госпитализирован в ожоговое отделение. Сообщается, что в результате возгорания автомобиля Кальдерон получил 60% ожогов тела.

Предварительно сообщается, что за рулем автомобиля был Рейес, а причиной аварии стало значительное превышение скорости - около 200 километров в час.

Автомобиль Рейеса вылетел с трассы и загорелся / фото: diariodesevilla.es

Авария предварительно произошла из-за превышения скорости / фото: elconfidencial.com

Напомним, Рейесу, который по ходу карьеры выступал за "Севилью", "Арсенал", "Реал" и ряд других клубов, было 35 лет.

УНИАН также сообщал о том, что 18-летний российский спортсмен трагически погиб во время тренировки.

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Теги: #ДТП#авария#Севилья#Хосе Антонио Рейес