Стали известны подробности жуткой аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес (фото)

Вместе с экс-игроком сборной Испании в автокатастрофе также погиб его двоюродный брат.

Стали известны детали ДТП, в результате которого погиб знаменитый испанский футболист Хосе Антонио Рейес.

Об этом сообщает diariodesevilla.es.

Автокатастрофа произошла днем 1 июня на участке трассы Севилья - Утрера. Автомобиль "Mercedes Brabus S550", который принадлежал Рейесу, на высокой скорости вылетел с дороги, ударился о бетонные блоки, несколько раз перевернулся, после чего загорелся.

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Вместе с Рейесом скончался его 23-летний двоюродный брат Хонатан Рейес. Также в автомобиле находился еще один кузен футболиста - Хуан Мануэль Кальдерон. Он успел выбраться из машины, но получил множественные травмы и был госпитализирован в ожоговое отделение. Сообщается, что в результате возгорания автомобиля Кальдерон получил 60% ожогов тела.

Предварительно сообщается, что за рулем автомобиля был Рейес, а причиной аварии стало значительное превышение скорости - около 200 километров в час.

Напомним, Рейесу, который по ходу карьеры выступал за "Севилью", "Арсенал", "Реал" и ряд других клубов, было 35 лет.

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