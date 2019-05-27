Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

Два лондонских клуба сразятся за трофей в Баку.

29 мая в Баку состоится финальный матч Лиги Европы 2018-2019, в котором встретятся "Челси" и "Арсенал".

Фаворитом финального матча, по мнению, букмекеров является "Челси".

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На победу "синих" по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничейный результат - 3,30, а на то, что выиграет "Арсенал" - 3,00.

Коэффициент на то, что "Челси" завоюет трофей - 1,67, тогда как на итоговый триумф "канониров" можно поставить с коэффициентом 2,10.

Отметим, что в текущем сезоне "Челси" и "Арсенал" играли друг против друга два раза. Матч первого круга прошел на "Стэмфорд Бридж" и завершился победой команды Маурицио Сарри со счетом 3:2. В ответной встрече на "Эмирейтс" команда Унаи Эмери сумела взять реванш - 2:0.

УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из-за политики.