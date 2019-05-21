Экс-игрок Шахтера Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из-за политики

Полузащитник "Арсенала" не будет посещать Баку из-за конфликта Азербайджана и Армении.

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сможет помочь своей команде в финале Лиги Европы против "Челси", который состоится 29 мая в Баку.

"Арсенал" на своем официальном сайте выступил с официальным заявлением касательно Мхитаряна.

"Мы очень разочарованы тем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против "Челси". Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой", - говорится в заявлении "Арсенала".

Читайте такжеАрсенал забил четыре мяча Валенсии и первым вышел в финал Лиги Европы

В лондонском клубе также выразили свое разочарование тем, что важный для команды игрок пропустит финал еврокубка из-за таких обстоятельств. "Арсенал" написал письмо в УЕФА, выразив озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.

Мхитарян не полетит в Баку из соображений безопасности. Азербайджан запрещает въезд в страну гражданам Армении из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее экс-футболист "Шахтера" посещал Нагорный Карабах, что Азербайджан считает нелегальным пересечением границы.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет посетить Баку, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана заверила, что полузащитнику не будет ничего угрожать.

Отметим, что по причине конфликта двух стран Мхитарян в 2015 году пропустил выездной матч дортмундской "Боруссии" против азербайджанской "Габалы", а в 2018 году - выездной матч "Арсенала" против азербайджанского "Карабаха".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Челси" установил невероятный рекорд в Лиге Европы.