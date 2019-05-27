Вратарь Динамо не поможет сборной Украины из-за травмы

В распоряжении Андрея Шевченко пока остался лишь один голкипер.

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко из-за травмы плеча, полученной в матче 30-го тура УПЛ против "Шахтера", пропустит три недели.

Об этом сообщил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, передает dynamo.kiev.ua.

"Травма плеча, которую он получил в недавнем матче с "Шахтером", оказалась намного серьезней, чем мы предполагали. Он полностью выбыл из строя на три недели", - сказал Хацкевич.

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Тренер "Динамо" также выразил надежду, что вратарю не понадобится операция:

"На протяжении этого периода он будет проходить процедуры, связанные с терапией плеча. Надеюсь, обойдется без операции".

Таким образом, Бойко пропустит ближайшие матчи сборной Украины против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня)

Из трех вратарей, которые получили вызов в сборную Украины, в распоряжении у Андрея Шевченко пока остается только Андрей Пятов. Третий вратарь сборной Андрей Лунин выступает за команду U-20 на чемпионате мира.

УНИАН также сообщал о том, что вместо травмированного Жуниора Мораеса Шевченко вызвал в сборную форварда "Динамо" Артема Беседина.