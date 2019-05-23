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Шевченко нашел замену травмированному Мораесу в Динамо

14:16, 23 мая 2019
Футбол
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Артем Беседин недавно восстановился после травмы / фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместо травмированного нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса вызвал в национальную команду форварда "Динамо" Артема Беседина.

Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

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Беседин прибудет в расположение сборной Украины 1 июня.

Отметим, что в предыдущий раз Беседин вызывался в сборную Украины еще год назад. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травм и лишь недавно вернулся на поле, успев сыграть за "Динамо" в двух матчах.

На счету Беседина одиннадцать матчей и один гол в составе сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, Мораес получил перелом двух ребер, выбыл на месяц и не сможет помочь сборной Украины.

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Теги: #Динамо#сборная Украины#Андрей Шевченко#Артем Беседин#Жуниор Мораес