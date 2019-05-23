Шевченко нашел замену травмированному Мораесу в Динамо

Вызов в сборную Украины получил нападающий Артем Беседин.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместо травмированного нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса вызвал в национальную команду форварда "Динамо" Артема Беседина.

Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

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Беседин прибудет в расположение сборной Украины 1 июня.

Отметим, что в предыдущий раз Беседин вызывался в сборную Украины еще год назад. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травм и лишь недавно вернулся на поле, успев сыграть за "Динамо" в двух матчах.

На счету Беседина одиннадцать матчей и один гол в составе сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, Мораес получил перелом двух ребер, выбыл на месяц и не сможет помочь сборной Украины.