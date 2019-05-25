Киевское Динамо за тур до финиша выиграло чемпионат Украины (U-21)

"Александрия" финиширует второй, "Шахтер" - третьим.

Киевское «Динамо» стало победителем чемпионата Украины среди молодежных команд в сезоне 2018/19, где участвуют игроки не старше 21 года..

Киевляне стали недосягаемы для идущей второй «Александрии», так как александрийцы в предпоследнем туре не смогли победить «Зарю» (1:1). "Динамо", в свою очередь, разгромило "молодежку" "Арсенала-Киев" с сокрушительным счетом 7:1.

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«Шахтер» (U-21) завершает сезон третьим.

«Динамо» выиграло чемпионат среди 21-летних в седьмой раз - лучший показатель в истории. У «Шахтера» четыре чемпионских титула в данной категории, по разу побеждали молодежные команды «Зари», «Днепра», «Карпат» и «Ильичевца».

Как сообщал УНИАН, вчера молодежная сборная Украины стартовала на ЧМ-2019 (U-20), обыграв в первом матче команду США - 2:1. Голы в составе украинцев забили представители киевского "Динамо" - Сергей Булеца и Денис Попов.