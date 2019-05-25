Победа молодежной сборной Украины над США на чемпионате мира (U-20): видео

В первом матче на молодежном мундиале украинцы сотворили мини-сенсацию

В пятницу вечером молодежная сборная Украины по футболу (U-20) начала свой путь на чемпионате мира, который с 23 мая по 15 июня проходит в Польше. В стартовой игре "сине-желтые" одолели одного из фаворитов группы D - сборную США.

Как сообщал УНИАН, матч завершился со счетом 2:1, а голы в составе украинской сборной забили Сергей Булеца и Денис Попов. После этой победы сборная Украины является одним из лидеров группы D, уступая команде Нигерии по разнице голов.

Следующий матч на ЧМ-2019 подопечные Александра Петракова проведут 27 мая. Их соперником будет Катар, проигравший в первом туре нигерийцам со счетом 0:4.

Видео голов и острых моментов матча Украина - США: