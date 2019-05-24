Евро-2020: сборная Сербии огласила список футболистов, вызванных перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич вызвал 26 игроков.

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич огласил список футболистов, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против Украины и Литвы.

Как сообщает официальный сайт Футбольного союза Сербии, к поединкам будут готовиться 26 исполнителей, в числе которых немало игроков топ-клубов Европы - "Ромы", "Аякса", "Бенфики" и других.

Вратари: Марко Дмитриевич («Эйбар», Испания), Предраг Райкович («Маккаби» Тель-Авив, Израиль), Никола Васильевич («Радник»).

Защитники: Александр Коларов («Рома», Италия), Рукавина («Астана», Казахстан), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Урош Спаич («Краснодар», Россия ), Филипп Младенович («Легия», Польша), Неманья Милетич («Партизан»), Стеван Митрович («Страсбур», Франция).

Полузащитники: Тадич («Аякс», Нидерланды), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Саша Лукич («Торино», Италия), Дарко Лазович («Дженоа», Италия), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба – «Айнтрахт», Германия), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Адам Льяич («Бешикташ», Турция), Андрея Живкович («Бенфика», Португалия), Неманья Радоньич («Марсель», Франция), Александр Катаи («Чикаго Файер», США), Любомир Фейса («Бенфика», Португалия).

Нападающие: Александр Митрович («Фулхэм, Англия), Лука Йович («Айнтрахт», Германия), Александр Прийович («Аль-Итихад», Саудовская Аравия).

Сбор сербской сборной стартует 3 июня.

Матч Украина - Сербия состоится 7 июня во Львове. 10-го числа сербы сыграют на своем поле в Белграде против Литвы.

Напомним, наставник сборной Украины Андрей Шевченко нашел замену травмированному Мораесу перед играми с Сербией и Люксембургом.