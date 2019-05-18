Ворскла обыграла Арсенал-Киев, прервав длинную серию без побед на своем поле

Форвард полтавчан Юрий Коломоец забил впервые с мая 2018 года.

Матчем в Полтаве между «Ворсклой» и «Арсеналом-Киев» открылся 29-й тур УПЛ. Игра завершилась победой полтавской команды – 2:0. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

На 6-й минуте Юрий Коломоец с передачи Павла Ребенка открыл счет. Для Коломойца это первый гол с мая 2018 года. Денис Васин удвоил преимущество хозяев на 58-й минуте.

Таким образом, «Ворскла» прервала 6-матчевую серию без домашних побед. Последний раз полтавчане побеждали на своем поле в октябре 2018 года.

На данный момент полтавская команда занимает 7-е место (38 очков), у "Арсенала-Киев" 11-я позиция (25 баллов).

Ворскла – Арсенал-Киев 2:0

Голы: 1:0 – 6 Коломоец, 2:0 – 58 Васин.

Ворскла: Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Пердута, Шарпар, Чеснаков, Петрович, Габелок (Скляр, 54), Ребенок (Шехич, 70), Васин, Коломоец(Николас Карека, 86).

Арсенал-Киев: Пидкивка, Башлай, Вакуленко, Дубинчак, Домбровский, Калитвинцев (Кадимян, 61), Ориховский, Мудрик (Липартия, 54), Танковский, Жичиков, Мисси-Мезу (Ковпак, 56).