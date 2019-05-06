Луческу продвигает на пост главного тренера Шахтера своего сына - СМИ

Румынский специалист рекомендовал руководству донецкого клуба назначить тренером Развана Луческу.

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу на встрече с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным посоветовал назначить главным тренером команды своего сына Развана Луческу.

Об этом сообщил ведущий Youtube-шоу «ТаТоТаке» Сергей Болотников.

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По информации журналиста, Луческу хочет, чтобы его сын возглавил донецкий клуб. Также сообщается, что руководство "Шахтера" имеет разногласия с нынешним главным тренером Паулу Фонсекой.

Португальский наставник возглавляет "Шахтер" с 2016 года. С тех пор его команда дважды выигрывала чемпионат Украины, дважды побеждала в Кубке и один раз завоевала Суперкубок Украины.

Разван Луческу на данный момент тренирует ПАОК, с котором в этом сезоне стал чемпионом Греции. ПАОК выиграл чемпионат Греции, не проиграв ни одного матча.

"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Динамо" на 9 очков.

Как сообщал УНИАН, наставник "Шахтера" Фонсека летом может уйти в "Рому".