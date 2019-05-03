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Форвард сборной Украины Мораес - о решении УЕФА: это был очень сложный период для всех

14:16, 03 мая 2019
Футбол
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Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА / пресс-служба ФФУ

«Сегодня УЕФА отклонил протесты Федераций футбола Португалии и Люксембурга по, так называемому, «делу Мораеса». И я очень рад получить эту приятную весть! Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента ФФУ, команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня.

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Но теперь, когда все закончилось, я хочу поблагодарить вас за поддержку. И спасибо за вашу веру!

В частности, я хотел бы выразить благодарность Федерации футбола Украины и ее главному тренеру Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали меня в этот трудный период карьеры. Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины. Слава Украине! Героям слава!» – написал Мораес в своем Instagram.

Напомним, в пятницу утром стало известно, что УЕФА вынес вердикт по "делу Мораеса", отклонив протесты сборных Португалии и Люксембурга в отношении сборной Украины. Таким образом, команда Андрея Шевченко не будет лишена турнирных очков и остается лидером своей группы в квалификации Евро-2020.

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Теги: #УЕФА#сборная Украины по футболу#Жуниор Мораес