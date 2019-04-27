Ворскла обыграла Черноморец благодаря автоголу на последних минутах

Полтавчане одержали волевую победу в матче 26-го тура чемпионата Украины.

В стартовом матче 26-го тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" в Одессе принимал "Ворсклу".

"Черноморец" вышел вперед уже на 2-й минуте матча - Арни Вильхамссон подставил ногу под дальний удар и переправил мяч в сетку.

Читайте такжеГолкипер Динамо Бойко признан лучшим игроком очередного тура УПЛ

На 58-й минуте одесситы могли увеличить отрыв в счете, но Владимир Коваль не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера.

"Ворскла" отыгралась на 84-й минуте - с пенальти отличился Денис Васин. А на первой добавленной ко второму тайму минуте полтавчане вырвали победу благодаря автоголу - мяч залетел в ворота рикошетом от голкипера "Черноморца" Андрея Кожухаря.

"Ворскла" набрала 33 очка и занимает в турнирной таблице УПЛ восьмое место. У "Черноморца" осталось 18 очков, команда занимает последнюю позицию.

"Черноморец" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Вильхамссон, 2 - Васин, 84 (с пенальти), Кожухарь, 90+1 (в свои ворота)

"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Рыжук, Грачев, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Танчик, Морозенко, Вильхамссон (Павлов, 77), Коваль (Чорний, 76)

"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Шарпар, Петрович (Скляр, 81), Васин.Габелок, Ребенок (Артур, 88), Коломоец (Гиоргадзе, 86)

На 58-й минуте Коваль не реализовал пенальти (вратарь)

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре УПЛ "Ворскла" совершила невероятный камбек в матче с "Десной".