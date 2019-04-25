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Голкипер Динамо Бойко признан лучшим игроком очередного тура УПЛ

12:30, 25 апреля 2019
Футбол
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upl.ua

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В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко. Все респонденты отдали свой голос за Бойко, только один проголосовал против.

Напомним, в центральном матче 25-го тура «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» (0:0) а Бойко на последней минуте отразил пенальти от форварда горняков Жуниора Мораеса.

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