Голкипер Динамо Бойко признан лучшим игроком очередного тура УПЛ

На последней минуте матча с "Шахтером" Денис Бойко отбил 11-метровый.

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко. Все респонденты отдали свой голос за Бойко, только один проголосовал против.

Напомним, в центральном матче 25-го тура «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» (0:0) а Бойко на последней минуте отразил пенальти от форварда горняков Жуниора Мораеса.