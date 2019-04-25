Голкипер Динамо Бойко признан лучшим игроком очередного тура УПЛ
12:30, 25 апреля 2019Футбол
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На последней минуте матча с "Шахтером" Денис Бойко отбил 11-метровый.
upl.ua
Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
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В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко. Все респонденты отдали свой голос за Бойко, только один проголосовал против.
Напомним, в центральном матче 25-го тура «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» (0:0) а Бойко на последней минуте отразил пенальти от форварда горняков Жуниора Мораеса.
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