"Будем нанимать адвокатов": украинский форвард Зозуля прокомментировал обвинения в нацизме (видео)

Украинский футболист заявил, что будет подавать в суд.

Украинский нападающий Роман Зозуля заявил, что планирует подавать в суд из-за обвинений в нацизме и расизме со стороны испанского политика Пабло Иглесиаса, а также фанатов "Райо Вальекано".

Об этом Зозуля сообщил на своей странице в Facebook.

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"Меня обвиняли не медиа, это отдельные лица. Ультрас "Райо Вальекано". У них такая позиция, что я нацист, фашист. Недавно еще какой-то испанский политик заявил, что я еще и расист. Ситуация была тихая, неделю назад только опять началось. Не обращаю внимания. Все знают, что это неправда", - сказал Зозуля.

"Скорее всего, будем нанимать адвокатов, чтобы уже с ними разбираться, потому что это все ложь", - резюмировал футболист.

Напомним, политик Иглесиас заявил: "Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте". При этом украинского футболиста поддержали в "Альбасете", а также в Ассоциации футболистов Испани, заявив, что готовы оказать юридическую поддержку.

Ранее в сезоне 2016-2017 ультрас "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули из "Бетиса", обвинив украинского форварда в нацизме.

УНИАН также сообщал о том, что Зозуля в Испании проголосовал во втором туре выборов президента Украины.