ПАОК с украинцами Шаховым и Хачериди выиграл чемпионат Греции впервые за 34 года (фото, видео)

Экс-игрок "Днепра" Евгений Шахов отличился дублем в чемпионском матче.

Греческий футбольный клуб ПАОК оформил чемпионское звание за тур до окончания национального первенства Греции. В очередном туре команда из Салоник обыграла «Левадиакос» со счётом 5:0.

Два гола в составе ПАОКа забил украинец Евгений Шахов, известный по выступлениям за "Днепр". Еще один украинец в составе ПАОКа, экс-игрок "Динамо" Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.

Это чемпионство стало для команды из города Салоники третьим в истории. Ранее она становилась чемпионом в сезонах-1975/76 и 1984/85.

Стоит отметить, что главным тренером ПАОКа является сын Мирчи Луческу - Разван Луческу.