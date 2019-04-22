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ПАОК с украинцами Шаховым и Хачериди выиграл чемпионат Греции впервые за 34 года (фото, видео)

02:09, 22 апреля 2019
Футбол
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Евгений Шахов (в центре, №28) забил два гола в чемпионском матче ПАОКа / REUTERS

Греческий футбольный клуб ПАОК оформил чемпионское звание за тур до окончания национального первенства Греции. В очередном туре команда из Салоник обыграла «Левадиакос» со счётом 5:0.  

Два гола в составе ПАОКа забил украинец Евгений Шахов, известный по выступлениям за "Днепр". Еще один украинец в составе ПАОКа, экс-игрок "Динамо" Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.

Это чемпионство стало для команды из города Салоники третьим в истории. Ранее она становилась чемпионом в сезонах-1975/76 и 1984/85. 

Евгений Шахов забивает свой второй гол в матче / REUTERS

Стоит отметить, что главным тренером ПАОКа является сын Мирчи Луческу - Разван Луческу.

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Теги: #ПАОК#Шахов в ПАОКе#Хачериди ПАОК