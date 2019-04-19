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Испанский клуб хочет удержать голкипера сборной Украины

15:07, 19 апреля 2019
Футбол
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Андрей Лунин может остаться в "Леганесе" / фото: cdleganes.com

Об этом сообщает Marca.

"Леганес" уже сделал запрос в "Реал" касательно аренды вратаря на следующий сезон.

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В "Леганесе" довольны Луниным, даже несмотря на то, что украинский голкипер в текущем сезоне провел лишь пять матчей.

Также сообщается, что основной вратарь команды Иван Куэльяр с большой долей вероятности покинет команду ближайшим летом. Таким образом, Лунин получит шанс завоевать место в старте.

В текущем сезоне украинец сохранил свои ворота сухими в трех матчах за "Леганес", а еще в двух поединках пропустил три гола.

Как сообщал УНИАН, сэйв Лунина был признан лучшим в чемпионате Испании.

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Теги: #Реал#Андрей Лунин#Леганес