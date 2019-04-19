Испанский клуб хочет удержать голкипера сборной Украины

"Леганес" хочет продлить аренду Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".

Испанский "Леганес" хочет продлить арендное соглашение вратаря сборной Украины Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".

Об этом сообщает Marca.

"Леганес" уже сделал запрос в "Реал" касательно аренды вратаря на следующий сезон.

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В "Леганесе" довольны Луниным, даже несмотря на то, что украинский голкипер в текущем сезоне провел лишь пять матчей.

Также сообщается, что основной вратарь команды Иван Куэльяр с большой долей вероятности покинет команду ближайшим летом. Таким образом, Лунин получит шанс завоевать место в старте.

В текущем сезоне украинец сохранил свои ворота сухими в трех матчах за "Леганес", а еще в двух поединках пропустил три гола.

Как сообщал УНИАН, сэйв Лунина был признан лучшим в чемпионате Испании.