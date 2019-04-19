Испанский клуб хочет удержать голкипера сборной Украины
15:07, 19 апреля 2019Футбол
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"Леганес" хочет продлить аренду Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".
Андрей Лунин может остаться в "Леганесе" / фото: cdleganes.com
Испанский "Леганес" хочет продлить арендное соглашение вратаря сборной Украины Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".
Об этом сообщает Marca.
"Леганес" уже сделал запрос в "Реал" касательно аренды вратаря на следующий сезон.
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В "Леганесе" довольны Луниным, даже несмотря на то, что украинский голкипер в текущем сезоне провел лишь пять матчей.
Также сообщается, что основной вратарь команды Иван Куэльяр с большой долей вероятности покинет команду ближайшим летом. Таким образом, Лунин получит шанс завоевать место в старте.
В текущем сезоне украинец сохранил свои ворота сухими в трех матчах за "Леганес", а еще в двух поединках пропустил три гола.
Как сообщал УНИАН, сэйв Лунина был признан лучшим в чемпионате Испании.
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