Сэйв украинца Лунина признан лучшим в чемпионате Испании (видео)

Украинский голкипер Андрей Лунин попал на первое место хит-парада лучших сэйвов марта в Ла Лиге.

Украинский голкипер Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", но выступает на правах аренды за "Леганес", попал на первое место рейтинга лучших сэйвов чемпионата Испании по итогам марта. Топ-5 сэйвов опубликовала Ла Лига.

Свой суперсэйв Лунин совершил в матче 27-го тура Примеры против "Атлетико" (0:1). Украинец отбил пенальти и сделал фантастический сейв после удара со штрафного в исполнении Тома Лемара.

В список также попали сейвы Хавьера Диаса ("Севилья" - "Валенсе"), Херонимо Рульи ("Реал Сосьедад" - "Атлетико"), Диего Лопес ("Эспаньол" - "Реал Вальядолид") и Томаша Вацлика ("Уэска" - "Севилья").

Стоит отметить, что, по информации Marca, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на услуги украинского голкипера в следующем сезоне.