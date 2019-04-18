Вылет Ман Сити из Лиги чемпионов: экс-игрок Шахтера Фернандиньо выругался из-за VAR

Бразильский полузащитник резко высказался о системе видеопомощи арбитрам, которая лишила "Манчестер Сити" выхода в полуфинал.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо грубо высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR), из-за которой "горожане" не смогли выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Об этом в Twitter сообщил журналист Mirror Саймон Маллок.

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"Попросил Фернандиньо сказать что-то после матча. Он сказал два слова: "На*** VAR", - написал журналист.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала ЛЧ "Ман Сити" обыграл "Тоттенхэм" (4:3), но не прошел в полуфинал из-за правила выездных голов (в первом матче "горожане" проиграли - 0:1).

В компенсированное ко второму тайму время гол "Манчестер Сити", который мог вывести команду в полуфинал, был отменен после просмотра видеоповтора.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.