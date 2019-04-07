Шахтер в серии пенальти обыграл Динамо и вышел в полуфинал Кубка Украины

120 минут игрового времени не выявили победителя.

В Харькове определился последний участник полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу. "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" после 120 минут игрового времени, которые завершились вничью - 1:1.

Динамовцы забили быстрый гол на 9-й минуте - отличился Гармаш.

Счет мог меняться в обе стороны: Тайсон пробил в перекладину, а Виктор Цыганков - в штангу. Однако цифры на табло изменились лишь после перерыва. После ошибки Кадара Мораес расстрелял ворота бывшей команды. 1:1.

Затем в командах случилось по удалению. Вначале подвел "Динамо" Гармаш, а затем поле покинул и Мораес.

В дополнительные 30 минут у "Динамо" был шикарный момент: Цыганков показал скорость и дриблинг в штрафной, прорвался к лицевой, прострелил и Сидклей самую малость не успел замкнуть передачу в пустые ворота.

В итоге футболистам пришлось пробивать послематчевые 11-метровые. Вначале Денис Бойко справился с ударом Манора Соломона, однако Виталий Миколенко и Владимир Шепелев проиграли свои дуэли Андрею Пятову - 4:3 в пользу "Шахтера". Горняки сыграют в полуфинале Кубка Украины.