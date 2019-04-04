Роналду проиграл суд немецкому журналу

Der Spiegel публиковал данные о финансовых махинациях португальца.

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл суд у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Издание публиковало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду и его советники, будучи игроком «Реала».

Португалец подал в суд на издание и пытался доказать, что опубликованные данные нарушают его права на неприкосновенность частной жизни. Дело продолжалось два года, но в итоге юристы Роналду приняли решение отозвать иск, сообщает L’Equipe.

Стоит отметить, что в феврале 2017 года Гамбургский областной суд временно распорядился, чтобы Der Spiegel удалил со своего сайта публикации о Роналду, а также о тренере Жозе Моуриньо и полузащитнике «Арсенала» Месуте Озиле.

Отметим, что Роналду получил условный срок за уклонение от уплаты налогов.