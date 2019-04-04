Манчестер Юнайтед расстанется с шестью игроками летом

Оле-Гуннар Сульшер планирует провести серьезную кадровую чистку в команде.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер планирует избавиться от шести игроков в команде, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, команду могут покинуть Андер Эррера, который ведет переговоры с "ПСЖ", и Хуан Мата, которым интересуется «Барселона». Кроме того Алексис Санчес недоволен количеством игрового времени в клубе, и Сульшер будет отдельно принимать решение по нему.

Скорее всего, «Манчестер Юнайтед» также покинут Маттео Дармиан, Антонио Валенсия и Маркус Рохо. Они недовольны количеством игровой практики в клубе и хотят покинуть "МЮ".

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону (1:2) в последнем туре английской Премьер-лиги. Манкунианцы находятся на шестом месте в таблице чемпионата Англии.