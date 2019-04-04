Манчестер Юнайтед расстанется с шестью игроками летом

13:18, 04 апреля 2019
Футбол
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"МЮ" покинут шесть ведущих игроков в летнее межсезонье / REUTERS

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По информации источника, команду могут покинуть Андер Эррера, который ведет переговоры с "ПСЖ", и Хуан Мата, которым интересуется «Барселона». Кроме того Алексис Санчес недоволен количеством игрового времени в клубе, и Сульшер будет отдельно принимать решение по нему.

Скорее всего, «Манчестер Юнайтед» также покинут Маттео Дармиан, Антонио Валенсия и Маркус Рохо. Они недовольны количеством игровой практики в клубе и хотят покинуть "МЮ".

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону (1:2) в последнем туре английской Премьер-лиги. Манкунианцы находятся на шестом месте в таблице чемпионата Англии. 

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