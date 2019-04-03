Барселона в феерическом матче чемпионата Испании вырвала ничью со счетом 4:4

Голы Месси и Суареса на последних минутах спасли для каталонцев одно очко.

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал», сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Первый тайм остался за "Барсой". Счёт на 12-й минуте открыл Филиппе Коутиньо. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Малком с передачи Видаля. В середине тайма разрыв в счёте сократил Самуэль Чуквезе. Первая половина игры завершилась с преимуществом каталонцев - 2:1.

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В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби. На 62-й минуте «Вильярреал» вышел вперёд благодаря голу Иборры. Четвёртый гол в ворота «Барселоны» забил на 80-й минуте Карлос Бакка. 4:2.

Казалось, "Барселоне" не избежать поражения, однако "сине-гранатовые" забили два гола на 90-й и 90+3-й минутах. Вначале Месси сделал счет 4:3, а затем Луис Суарес спас каталонцев от проигрыша.

«Вильярреал», набрав 30 очков, остался на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (70 очков) остается на 1-м месте в таблице.