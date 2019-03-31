Ракицкий забил первый гол за Зенит (видео)
19:53, 31 марта 2019Футбол
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Экс-игрок сборной Украины и "Шахтера" отличился ударом со штрафного.
Ярослав Ракицкий / fc-zenit.ru
Экс-защитник "Шахтера" украинец Ярослав Ракицкий забил первый гол за свой новый клуб - петербургский «Зенит». Его команда в матче чемпионата России добыла дома волевую победу над «Оренбургом» (3:1).
Второй мяч за питерцев на 81-й минуте со штрафного забил украинский защитник Ярослав Ракицкий. Для украинца это первый гол за клуб.
Дубль также на счету еще одного новичка «Зенита» Сердара Азмуна.
«Зенит» лидирует в чемпионате России с 6-очковым отрывом от московского "Локомотива".
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