Ракицкий забил первый гол за Зенит (видео)

Экс-игрок сборной Украины и "Шахтера" отличился ударом со штрафного.

Экс-защитник "Шахтера" украинец Ярослав Ракицкий забил первый гол за свой новый клуб - петербургский «Зенит». Его команда в матче чемпионата России добыла дома волевую победу над «Оренбургом» (3:1).

Второй мяч за питерцев на 81-й минуте со штрафного забил украинский защитник Ярослав Ракицкий. Для украинца это первый гол за клуб.

Дубль также на счету еще одного новичка «Зенита» Сердара Азмуна.

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 6-очковым отрывом от московского "Локомотива".