Кравец не поможет сборной Украины в матче с Люксембургом
20:25, 24 марта 2019Футбол
112 0
Форвард турецкого "Кайсериспора" выбыл из-за травмы.
Артем Кравец пропустит матч с Люксембургом / ФФУ
Нападающий сборной Украины Артем Кравец получил травму и не сможет принять участие в матче второго тура отборочного раунда Евро-2020 против Люксембурга.
Об этом сообщает Footboom.
Кравец выступает за сборную с 2011 года. За это время он провел за команду 22 матча, в которых забил 8 мячей. В нынешнем сезоне он сыграл 15 матчей поединков за турецкий "Кайсериспор", отметившись тремя забитыми мячами.
Напомним, также игру с Люксембургом из-за повреждения пропустит Марлос.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины начала отборочный турнир Евро-2020 поединком с Португалией, сыграв в Лиссабоне вничью 0:0.
Поединок Люксембург - Украина состоится в понедельник, 25 марта. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020