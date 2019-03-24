Кравец не поможет сборной Украины в матче с Люксембургом

Форвард турецкого "Кайсериспора" выбыл из-за травмы.

Нападающий сборной Украины Артем Кравец получил травму и не сможет принять участие в матче второго тура отборочного раунда Евро-2020 против Люксембурга.

Об этом сообщает Footboom.

Кравец выступает за сборную с 2011 года. За это время он провел за команду 22 матча, в которых забил 8 мячей. В нынешнем сезоне он сыграл 15 матчей поединков за турецкий "Кайсериспор", отметившись тремя забитыми мячами.

Напомним, также игру с Люксембургом из-за повреждения пропустит Марлос.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины начала отборочный турнир Евро-2020 поединком с Португалией, сыграв в Лиссабоне вничью 0:0.

Поединок Люксембург - Украина состоится в понедельник, 25 марта. Начало - в 21:45 по киевскому времени.