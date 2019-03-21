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Украинские арбитры проведут матч квалификации Евро-2020

15:26, 21 марта 2019
Футбол
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Евгений Арановский / footboom.com

В воскресенье, 24 марта, украинский арбитр Евгений Арановский проведет матч отборочного турнира Евро-2020, в котором встретятся участники группы G сборные Израиля и Австрии. Поединок пройдет в рамках 2-го тура квалификации ЧЕ.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать 42-летнему киевлянину будут ассистенты Андрей Скрипка из Кропивницкого и Владимир Володин из Херсона, четвертый арбитр - Виталий Романов (Днепр). Наблюдатель УЕФА: Томаш Микульски (Польша). Делегат УЕФА: Скотт Струзерс (Шотландия).

Игра состоится Хайфе на арене Itztadion Sammy Ofer. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины две стартовые игры отборочного турнира Евро проведет в гостях - в пятницу, 22 марта, "сине-желтые" сыграют со сборной Португалии, а 25-го числа, в понедельник, украинцы встретятся с Люксембургом. 

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Теги: #украинские арбитры на международных матчах#Евро-2020 квалификация