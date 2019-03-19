цей матеріал доступний українською

Британский миллиардер Рэтклифф хочет купить Челси у Абрамовича

16:38, 19 марта 2019
Футбол
248 0
Роман Абрамович может продать Челси в ближайшее время / REUTERS

Об этом сообщает Еврофутбол со ссылкой на издание Mirror.

Сумма сделки может составить 2,5 миллиарда фунтов (около 2,92 миллиарда евро). 

Рэтклифф, чьё состояние оценивается в 24,5 миллиарда евро, является владельцем швейцарского клуба "Лозанна", но он давно хотел владеть клубом Премьер-лиги. В случае успешной покупки "Челси", Джим собирается инвестировать в клуб серьёзные средства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #продажа#Челси#Роман Абрамович