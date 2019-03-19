Британский миллиардер Рэтклифф хочет купить Челси у Абрамовича
16:38, 19 марта 2019Футбол
248 0
Российский бизнесмен оценивает свой клуб в 2,5 млрд. долларов.
Роман Абрамович может продать Челси в ближайшее время / REUTERS
Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет приобрести "Челси" у Романа Абрамовича.
Об этом сообщает Еврофутбол со ссылкой на издание Mirror.
Сумма сделки может составить 2,5 миллиарда фунтов (около 2,92 миллиарда евро).
Рэтклифф, чьё состояние оценивается в 24,5 миллиарда евро, является владельцем швейцарского клуба "Лозанна", но он давно хотел владеть клубом Премьер-лиги. В случае успешной покупки "Челси", Джим собирается инвестировать в клуб серьёзные средства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter