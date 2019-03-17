Главный тренер МЮ Сульшер после поражения в Кубке Англии: мы сделали большой шаг назад

Норвежский специалист считает, что игра против "Вулверхэмптона" была худшей для его команды.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона" (1:2) в 1/4 финала Кубка Англии.

"Мы начали слишком медленно, это сыграло на руку сопернику. Разочарован тем, что мы владели мячом не лучшим образом и недостаточно быстро. Думаю, нам не хватило качества в атакующей трети и комбинационной игры. У нас было солидное преимущество по владению в первом тайме, но что толку, если теряешь мяч и получаешь в ответ контратаки. Мы сделали большой шаг назад - главным образом из-за недостаточно хорошего владения и игры в пас.

У нас был отличный отрезок, а теперь мы потерпели два поражения подряд. В игре с "Арсеналом" мы просто не смогли забить, а сегодня играли плохо. Это был худший матч", - цитирует Сульшера ВВС.

"Вулверхэмптон" вышел в полуфинал Кубка Англии впервые за 21 год. В двух других четвертьфиналах "Манчестер Сити" обыграл "Суонси" - 3:2, а "Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" - 2:1.

Еще один участник полуфинала определится сегодня в противостоянии "Миллуолла" и "Брайтона".