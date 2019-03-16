Шахтер обыграл Зарю в центральном матче дня Премьер-лиги

Игра в Запорожье завершилась со счетом 0:1.

В Запорожье на стадионе Славутич-Арена завершился матч 22-го тура чемпионата Украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская Заря принимала донецкий Шахтер и проиграла лидеру чемпионата.

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный голевой момент в матче произошел на 25-й минуте, когда Болбат от правого угла штрафной Зари навесил на дальнюю штангу, и Мораес отправил мяч в ближний угол ворот - 1:0.

Затем горняки мастерски удерживали свое преимущество, могли еще увеличить счет, но ограничились победой с минимальным счетом.

Таким образом, Шахтер по итогам первого этапа чемпионата в 22 матчах одержал 18 побед, при 3 ничьих и лишь одном поражении - 57 очков. На данный момент команда на 10 баллов опережает в турнирной таблице киевское Динамо.