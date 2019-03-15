Арсенал и Наполи сойдутся в четвертьфинале Лиги Европы

Ответный и решающий матч за выход в полуфинал пройдет в Неаполе.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, где центральной парой бк\удет противостояние Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Полные результаты жеребьевки: 1/4 финала: Арсенал (Англия) - Наполи (Италия) Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания) Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания) Славия (Чехия) - Челси (Англия) 1/2 финала: Арсенал (Англия) - Наполи (Италия) / Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания) Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания) / Славия (Чехия) - Челси (Англия)

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