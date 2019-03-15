Арсенал и Наполи сойдутся в четвертьфинале Лиги Европы
14:18, 15 марта 2019Футбол
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Ответный и решающий матч за выход в полуфинал пройдет в Неаполе.
В Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы / uefa.com
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, где центральной парой бк\удет противостояние
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Полные результаты жеребьевки:
1/4 финала:
Арсенал (Англия) - Наполи (Италия)
Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания)
Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания)
Славия (Чехия) - Челси (Англия)
1/2 финала:
Арсенал (Англия) - Наполи (Италия) / Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания)
Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания) / Славия (Чехия) - Челси (Англия)
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