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Арсенал и Наполи сойдутся в четвертьфинале Лиги Европы

14:18, 15 марта 2019
Футбол
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В Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы / uefa.com

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Полные результаты жеребьевки:

1/4 финала:

Арсенал (Англия) - Наполи (Италия)

Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания)

Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания)

Славия (Чехия) - Челси (Англия)

1/2 финала: 

Арсенал (Англия) - Наполи (Италия) / Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания)

Вильяреал (Испания) - Валенсия (Испания) / Славия (Чехия) - Челси (Англия)

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Теги: #футбол#Лига Европы#жеребьевка