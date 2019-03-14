Шахтер представил новичков Маркоса Антонио и Тете

Генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил бразильским полузащитникам игровые футболки (Маркос Антонио выбрал номер 88, а Тете – 14).

14 марта в отеле «Опера» состоялось официальное представление новых игроков «Шахтера» Маркоса Антонио и Тете.

Генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил бразильским полузащитникам игровые футболки (Маркос Антонио выбрал номер 88, а Тете – 14) и прокомментировал трансферную кампанию, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

– Трансферная политика – это процесс, который не заканчивается. Потому что и от нас уходят футболисты, и всегда появляются новые хорошие, качественные игроки. Если брать последние восемь месяцев, то, я считаю, мы провели отличную трансферную кампанию и приобрели очень хороших футболистов. Эти ребята, если будут трудиться усердно, в будущем станут звездами европейского футбола. Мы со своей стороны сделали все, чтобы их привлечь, и теперь очередь за ними – доказывать, что они достойны играть в нашей команде и достойны носить футболку «Шахтера». Сегодня все в их руках, - отметил генеральный директор клуба.

А на вопрос, стоит ли ожидать подписания центральных защитников в следующее трансферное окно, заметил:

– Рано загадывать. Наступит следующее трансферное окно, тогда будут приниматься решения. Еще есть время, и многое может измениться. Но если говорить о ситуации на сегодня, то мы не принимали никаких решений по этой позиции, потому что у нас есть центральные защитники.

Напомним, свой следующий поединок «Шахтер» проведет 16 марта в Запорожье с луганской «Зарей». Начало игры - в 17:00.