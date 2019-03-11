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ФИФА утвердит новый формат Клубного чемпионата мира с 24 командами

17:02, 11 марта 2019
Футбол
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Президент ФИФА Джанни Инфантино / fifa.com

В турнире примут участие 24 команды, из которых 12 клубов представят Европу.

Команды разделят на 8 групп по 3 коллектива в каждой - победители выходят в плей-офф, сообщает Kicker.

Формат должны принять на очередном заседании ФИФА, которое пройдет в Майами 15 марта.

Напомним, что действующим победителем турнира является мадридский "Реал".

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Теги: #ФИФА#клубный чемпионат мира