ФИФА утвердит новый формат Клубного чемпионата мира с 24 командами
17:02, 11 марта 2019Футбол
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Новый формат турнира должны принять на очередном заседании ФИФА, которое пройдет в Майами 15 марта.
Президент ФИФА Джанни Инфантино / fifa.com
Стал известен новый вероятный формат Клубного чемпионата мира, который должны ввести начиная с 2021 года.
В турнире примут участие 24 команды, из которых 12 клубов представят Европу.
Команды разделят на 8 групп по 3 коллектива в каждой - победители выходят в плей-офф, сообщает Kicker.
Формат должны принять на очередном заседании ФИФА, которое пройдет в Майами 15 марта.
Напомним, что действующим победителем турнира является мадридский "Реал".
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