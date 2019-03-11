ФИФА утвердит новый формат Клубного чемпионата мира с 24 командами

Новый формат турнира должны принять на очередном заседании ФИФА, которое пройдет в Майами 15 марта.

Стал известен новый вероятный формат Клубного чемпионата мира, который должны ввести начиная с 2021 года.

В турнире примут участие 24 команды, из которых 12 клубов представят Европу.

Команды разделят на 8 групп по 3 коллектива в каждой - победители выходят в плей-офф, сообщает Kicker.

Формат должны принять на очередном заседании ФИФА, которое пройдет в Майами 15 марта.

Напомним, что действующим победителем турнира является мадридский "Реал".