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Руководство Ворсклы заявило о выплате 1 миллиона доллара долгов перед футболистами

12:08, 11 марта 2019
Футбол
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Руководство "Ворсклы" заявило, что выплатило долги перед игроками и работниками клуба / Football.ua

Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил вице-президент клуба Олег Лысак, информирует Xsport.

«Почти миллион долларов выплачен заработной платы. Миллион долларов – это бонусы для футболистов, работников клуба. Остальные средства, которые поступали, были потрачены на улучшение инфраструктуры стадиона», - заявил Лысак.

Несмотря на многомесячную задержку выплат, игроки продолжают выступать за клуб.

Напомним, в последнем туре «Ворскла» сыграла с «Десной» в нулевую ничью.

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Теги: #долги по зарплате#Ворскла