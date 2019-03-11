Руководство Ворсклы заявило о выплате 1 миллиона доллара долгов перед футболистами
12:08, 11 марта 2019Футбол
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Несмотря на многомесячную задержку выплат, игроки продолжают выступать за клуб.
Руководство "Ворсклы" заявило, что выплатило долги перед игроками и работниками клуба / Football.ua
Руководство полтавской «Ворсклы» заявило о выплате долгов по зарплате перед игроками и тренерским штабом.
Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил вице-президент клуба Олег Лысак, информирует Xsport.
«Почти миллион долларов выплачен заработной платы. Миллион долларов – это бонусы для футболистов, работников клуба. Остальные средства, которые поступали, были потрачены на улучшение инфраструктуры стадиона», - заявил Лысак.
Несмотря на многомесячную задержку выплат, игроки продолжают выступать за клуб.
Напомним, в последнем туре «Ворскла» сыграла с «Десной» в нулевую ничью.
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