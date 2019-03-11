Руководство Ворсклы заявило о выплате 1 миллиона доллара долгов перед футболистами

Несмотря на многомесячную задержку выплат, игроки продолжают выступать за клуб.

Руководство полтавской «Ворсклы» заявило о выплате долгов по зарплате перед игроками и тренерским штабом.

Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил вице-президент клуба Олег Лысак, информирует Xsport.

«Почти миллион долларов выплачен заработной платы. Миллион долларов – это бонусы для футболистов, работников клуба. Остальные средства, которые поступали, были потрачены на улучшение инфраструктуры стадиона», - заявил Лысак.

Несмотря на многомесячную задержку выплат, игроки продолжают выступать за клуб.

Напомним, в последнем туре «Ворскла» сыграла с «Десной» в нулевую ничью.