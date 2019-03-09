Второй матч подряд украинской футбольной Премьер-лиги завершился без голов

Нулевой ничьей обошлись полтавская Ворскла и черниговская Десна.

В Полтаве, на стадионе им. Алексея Бутовского завершился второй матч 21-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Десну" из Чернигова.

Игра завершилась вничью, со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Любопытно, что с таким же счетом завершился и первый матч тура Мариуполь - Черноморец.

Игра в Полтаве проходила в малозрелищной и неинтересной борьбе. Больше атаковала Ворскла, но, добиться успеха хозяева поля так и не смогли. В частности, на 82-й минуте, опасно пробил издали с отскоком от газона Карека, Но, голкипер черниговской команды Литовка отбил непростой мяч перед собой, после чего отбросил сферу в сторону, опережая соперника.

Самый яркий момент матча случился на 82-й минуте, когда Кане в центре поля уложил руками соперника на газон и оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку и автоматическое удаление.

Таким образом, команды по-прежнему делят 6-7 места в турнирной таблице, набрав по 28 очков.