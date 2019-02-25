Онлайн-видеотрансляция Динамо - Заря: Премьер-лига, 19-й тур

В Киеве встречаются вторая и четвертая команды нынешнего чемпионата.

Сегодня в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" проходит один из центральных поединков 19-го тура УПЛ - "Динамо" - "Заря".

Команды проведут первый матч в рамках чемпионата Украины после зимней паузы.

На данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, имея 38 очков (на 7 пунктов меньше, чем у лидера - "Шахтера"). "Заря" находится на четвертой строчке с 28 баллами. Подопечные Юрия Вернидуба по традиции последних лет являются одними из фаворитов в борьбе за попадание в зону Лиги Европы.

Что касается столичного коллектива, то для "Динамо" этот матч будет уже третьей официальной встречей в 2019 году. До этого "бело-синие" провели две игры с "Олимпиакосом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы и сумели одолеть греков по сумме двух матчей. Напомним, что в следующем раунде киевлян ожидает лондонский "Челси". Однако и задание борьбы за золотые медали для команды Александра Хацкевича никто не отменял...

Матч "Динамо" - "Заря" начнется в Киеве в 18.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.

Прямая трансляция доступна только авторизованным пользователям сайта 1+1 video. Для того, чтобы смотреть матч онлайн, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://1plus1.ua/ru/1plus1video