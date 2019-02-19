Лига чемпионов, Ливерпуль - Бавария: анонс, прогноз, составы, где смотреть

В Англии состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня в Ливерпуле на стадионе Энфилд Роуд состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ливерпуль сыграет с немецкой Баварией из Мюнхена.

Это будет первый из двух матчей команд на этой стадии турнира, ответная игра пройдет в Мюнхене, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится на Арена Мюнхен 13 марта.

Ливерпуль на групповом этапе занял 2-е место в квартете с Пари-Сен-Жермен, Наполи и Црвеной Звездой. Англичане уступили выиграли 3 матча при 3 поражениях - 9 очков. Они уступили по набранным очкам ПСЖ (11) и поделили 2-3 место с Наполи. В очных встречах неаполитанцы и англичане обменялись победами - по 1:0, но в итоговой таблице группы у Ливерпуля 3 победы, а у Наполи - 2.

В свою очередь, Бавария выиграла группововй турнир в квартете с голландским Аяксом, португальской Бенфикой и АЕКом (Греция). Команда победила в 4 матчах при 2 ничьих - 14 очков.

На котировках букмекерских контор Ливерпуль является фаворитом с небольшим преимуществом. На победу хозяев ставки принимаютс с коэффициентом 2.12 к 1, на ничью - 3.53 к 1, а на победу Баварии - 3.51 к 1

Накануне УЕФА опубликовал ориентировочные составы команд:

"Ливерпуль": Алиссон; Александер-Арнолд, Фабиньо, Матип, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах; Фирмино, Мане

Не сыграют: ван Дейк (дисквалификация), Гомес (голень), Окслейд-Чемберлен (колено)

Под вопросом: Ловрен (задняя мышца бедра), Фирмино (болезнь), Шакири (мышцы живота)

"Бавария": Нойер; Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба; Горецка, Тьяго; Гнабри, Хамес, Коман; Левандовски

Не сыграют: Роббен (мышечная травма), Мюллер (дисквалификация), Боатенг (болезнь), Толиссо (крестообразные связки)

Под вопросом: Коман (голеностоп)

В Украине матч покажет телеканал Футбол 1. Начало игры - в 22.00 по киевскому времени.