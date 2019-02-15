Лобановский - в тройке лучших тренеров не выигрывавших ЛЧ по версии FourFourTwo, Луческу - 7-й

Украинский наставник обогнал Юргена Клоппа и Массимилиано Аллегри.

Знаменитый тренер киевского Динамо и сборных Украины и СССР Валерий Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров, не завоевывавших Лигу чемпионов согласно рейтингу FourFourTwo.

Также в списке оказался бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу.

Лобановский, выводивший "бело-синих" в полуфинал престижнейшего еврокубкового турнира в 1999 году, занял третью строчку. В том сезоне киевляне уступило по сумме двух матчей мюнхенской Баварии со счетом 3:4.

Луческу же, становившийся обладателем Кубка УЕФА с "горняками" в 2009 году и добравшийся до 1/4 финала ЛЧ в сезоне 2010/2011, расположился на 7-м месте рейтинга.

Румынский наставник выиграл трофей в матче против Вердера (2:1), а в четвертьфинале проиграл Барселоне. По сумме двух матчей счет был 1:6.

Топ-12 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов

1. Диего Симеоне (Атлетико)

2. Арсен Венгер (Монако, Арсенал)

3. Валерий Лобановский (Динамо)

4. Юрген Клопп (Боруссия Д, Ливерпуль)

5. Бобби Робсон (Ньюкасл, Порту)

6. Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус)

7. Мирча Луческу (Галатасарай, Шахтер, Интер, Бешикташ, Рапид Бухарест)

8. Кенни Далглиш (Ньюкасл)

9. Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)

10. Дилье Дешам (Монако, Марсель)

11. Унаи Эмери (Спарта», Валенсия, Севилья, ПСЖ)

12. Антонио Конте (Ювентус, Челси)