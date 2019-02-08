ФФУ опровергла информацию об отказе в удовлетворении иска против издания L'Illustré.

Спор «по существу иска» ФФУ суд Лозанны (Швейцария) еще не рассматривал.

Федерация футбола Украины опровергла информацию ряда украинских СМИ о том, что суд Лозанны якобы отказал адвокатам ФФУ в удовлетворении иска против журналиста Арно Беда и издания L'Illustré.

Эта информация не соответствует действительности и, судя по всему, была подана первоисточником с сознательным манипулированием фактами, говорится в обращении ФФУ которое поступило в УНИАН.

"Во-первых, спор «по существу иска» ФФУ суд Лозанны (Швейцария) еще не рассматривал. Во-вторых, судом было рассмотрено только «предварительное ходатайство» адвокатов ФФУ относительно применения меры пресечения", - говорится в заявлении.

Также стоит отметить, что судебная и юридическая практика международных судов предусматривает такую процедуру подачи исков и их рассмотрении. Прежде чем приступить к изучению иска по существу, суд может рассмотреть ходатайство о применении предупредительных мер. В этом случае адвокаты ФФУ просили суд обязать ответчиков по делу воздержаться от публикации каких-либо данных в отношении истца до момента решения спора по сути. И в этом (только в этом!) ходатайстве суд действительно отказал.

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Вместе с тем, мотивировочная часть этого решения еще не сформулирована и будет передана адвокатам ФФУ в двухнедельный срок.

"Соответственно, утверждения отдельных СМИ о том, что основанием для отказа вроде стали какие-то угрозы физической расправой в адрес Арно Беда — откровенная неправда.

Также отметим, что время и детали рассмотрения иска ФФУ против швейцарских представителей СМИ за распространение недостоверных данных о первых лицах федерации по существу будет сообщено дополнительно. Ведь только после изучения мотивировочной части решения суда относительно мер будет окончательно сформирован следующий иск в суд Лозанны. В своем решении швейцарский суд дал на это время до мая 2019 года.

И последнее: ни один из представителей ФФУ никогда не встречался лично и не контактировал в любой другой способ с ответчиком, а тем более не угрожал ему. Заявления на эту тему со стороны журналиста Арно Беда — очередная волна лжи. Очевидно, эта неправда запускается с целью защиты себя в суде и давления на суд, поскольку других аргументов он, похоже, не имеет", - говорится в заявлении.

Заметим, что и эти обвинения журналиста также станут предметом отдельного иска ФФУ к Арно Беда и швейцарскому изданию L'Illustré.