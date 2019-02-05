Шахтер стал 25-м в рейтинге самых богатых клубов мира, Динамо попало на 88-е место

Украинские гранды вошли в сотню самых богатых клубов планеты.

Компания Soccerex Football Finance Index 100 представила обновленный рейтинг самых богатых клубов мира.

Согласно этому рейтингу, в сотню самых состоятельных клубов по игровым и материальным активам, а также потенциальным инвестициям владельцев входят украинские Шахтер и Динамо.

Читайте такжеДинамо объявило заявку на плей-офф Лиги Европы

Динамо, общая стоимость игроков которого составила 67 млн евро, разделило 90-88-е места с аргентинским Ривер Плейтом и китайским Хэбэй Чайная Форчун. Шахтер же, чей состав был оценен в 103 млн евро, занял 25-ю строчку, опередив Эвертон, Фулхэм и Зенит.

Возглавил рейтинг Манчестер Сити, обошедший ПСЖ и Баварию. Также в первую десятку вошли Тоттенхэм, Арсенал, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Челси.

С полным списком можно ознакомиться здесь.