Шахтер стал 25-м в рейтинге самых богатых клубов мира, Динамо попало на 88-е место
15:17, 05 февраля 2019Футбол
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Украинские гранды вошли в сотню самых богатых клубов планеты.
Шахтер и Динамо вошли в топ-100 богатых клубов мира / фото Instagram
Компания Soccerex Football Finance Index 100 представила обновленный рейтинг самых богатых клубов мира.
Согласно этому рейтингу, в сотню самых состоятельных клубов по игровым и материальным активам, а также потенциальным инвестициям владельцев входят украинские Шахтер и Динамо.
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Динамо, общая стоимость игроков которого составила 67 млн евро, разделило 90-88-е места с аргентинским Ривер Плейтом и китайским Хэбэй Чайная Форчун. Шахтер же, чей состав был оценен в 103 млн евро, занял 25-ю строчку, опередив Эвертон, Фулхэм и Зенит.
Возглавил рейтинг Манчестер Сити, обошедший ПСЖ и Баварию. Также в первую десятку вошли Тоттенхэм, Арсенал, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Челси.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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