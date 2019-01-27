Гюндоган и другие известные игроки собирают деньги на частные поиски Эмилиано Салы

Официальные поиски новичка Кардиффа прекратились еще в четверг.

Более 220 000 фунтов стерлингов было собрано для частного поиска пропавшего новичка Кардифф Сити Эмилиано Сала.

Официальный поиск аргентинского нападающего и пилота самолета Дэвида Ибботсона был завершен в четверг. Но деньги, собранные на GoFundMe, позволили семье игрока профинансировать две лодки, которые возрбновили поиск в субботу, сообщает ВВС.

Самолет исчез с радаров, когда пролетел над Ла-Маншем по дороге в Кардифф в понедельник вечером. Спасатели отмечают, что поиск был «как поиск иголки в стоге сена, когда вы даже не знаете, где находится стог сена».

Президент Аргентины Маурисио Макри присоединился к звонкам семьи Салы с просьбой возобновить поиски. Футболисты, в том числе Илкай Гундоган из «Манчестер Сити», входят в число 2448 человек, которые внесли пожертвования для частного поиска на странице GoFundMe.

Среди других участников - менеджер «Нанта» Вахид Халилходзич, вингер «Лестер Сити» Демарай Грей, полузащитник «Пари Сен-Жермен» Эдриан Рабиот и мюнхенской «Бавария» Корентин Толиссо.

Организаторы страницы, парижское футбольное агентство Sport Cover, надеются собрать в общей сложности 300 000 евро (260 000 фунтов стерлингов). На сайте Sport Cover Сала указан в качестве клиента. Между тем, петиция, запущенная во Франции для возобновления поиска, собрала уже более 80 000 подписей.