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Спасательные работы по поиску самолета с игроком Кардиффа в Ла-Манше приостановлены

19:27, 22 января 2019
Футбол
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В районе Ла-Манша пропал частный самолет с форвардом "Кардиффа" на борту / dailymail.co.uk

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, объявила, что приостановлены работы по поиску пропавшего частного самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» форвард Эмилиано Сала.

«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план – возобновить поиски на рассвете», – сообщает пресс-служба полиции Гернси в твиттере.

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в проливе Ла-Манш. На борту находился 28-летний новичок клуба АПЛ "Кардифф", аргентинский форвард Эмилиано Сала. При этом глава поисковой группы пропавшего самолета отметил, что если самолет оказался в воде, шансов на выживание пассажиров практически нет.

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Теги: #авиакатастрофа