Спасательные работы по поиску самолета с игроком Кардиффа в Ла-Манше приостановлены

Текущий план - возобновить поиски на рассвете.

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, объявила, что приостановлены работы по поиску пропавшего частного самолета, на борту которого находился новичок «Кардиффа» форвард Эмилиано Сала.

«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план – возобновить поиски на рассвете», – сообщает пресс-служба полиции Гернси в твиттере.

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в проливе Ла-Манш. На борту находился 28-летний новичок клуба АПЛ "Кардифф", аргентинский форвард Эмилиано Сала. При этом глава поисковой группы пропавшего самолета отметил, что если самолет оказался в воде, шансов на выживание пассажиров практически нет.