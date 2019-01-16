Тренер Динамо Хацкевич: игроки прибыли на сбор в хорошем функциональном состоянии»

Ребята с пониманием относятся к работе как с мячом, так и без мяча, - отмечает главный тренер.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о планах подготовки команды во время первого тренировочного сбора в Испании.

- Команда начала подготовку без раскачки, втягивающих тренировок... Ребята сами понимают, что у нас остался месяц до первой официальной игры (в Лиге Европы - УНИАН), поэтому никакого периода на раскачку у нас нет. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. На первом этапе, в первую неделю подготовка направлена на восстановление дыхательных функций, плюс силовые тренировки, к которым добавляются тренировки на развитие скоростных характеристик. Это три основных направления, над которыми мы работаем на этой неделе. Плюс, естественно, тактические упражнения, мы развиваем эти функции и через работу с мячом, - заявил Хацкевич в интервью официальному сайту ФК Динамо (Киев).

На вопрос о том, что в первый день после отпуска с игроками проводили бип-тесты и как бы тренер оценил функциональное состояние футболистов по его итогам, ответил:

- В первую очередь, этот тест показывает нам, в каком состоянии футболисты прибыли на сбор. Уже исходя из данных этого теста строится беговая работа команды. Игроки делятся на группы, потому что все могут находиться в разном функциональном состоянии. Радует, что средний общекомандный состояние на достаточно хорошем уровне. Даже по этому тесту было видно, что практически все ребята в хорошем состоянии.

- Самое главное - что все работают с большим желанием. Конечно, первые три-четыре дня им довольно трудно, потому что есть и специальная работа, и неспециальная. Но самое главное, что и те временные отрезки, которые ставятся при каждом задании, и те тактические моменты, над которыми мы начинаем работать - все выполняется на достаточно хорошем уровне. Ребята с пониманием относятся к работе как с мячом, так и без мяча, - добавил главный тренер.

А на вопрос, насколько молодые игроки готовы к требованиям первой команды, отметил:

- Все они не первый раз тренируются вместе с нами. Ведь новичков у нас практически нет. Разве что Буэно еще не проходил сборы, ему они могут показаться новыми и трудными. Другие ребята знают и тянут уровень. Хотя мы тоже должны учитывать, что у нас есть группа игроков 2000-го года рождения, и давать такую же нагрузку, как тем игрокам, у которых уже заложен фундамент, им нельзя. Поэтому к работе молодежи мы подходим более дифференцированно. Это касается и силовой работы, и беговой.

На вопрос какой процент работы будет отводиться на беговую, силовой, технико-тактическую работу, Хацкевич отметил:

- Процентов 70 работы у нас идет через мяч. Силовая работа, аэробная и скорость - это все идет в комплексе.

А насчет того, легко принималось решение отпустить в аренду Николая Морозюка, добавил:

- Коле Морозюку поступило предложение. Я с ним переговорил и объяснил, что на данный момент игровой практики у него будет мало. На тех позициях, где он может играть и правого защитника, и левого, и крайнего полузащитника, у нас есть футболисты, которые на сегодняшний момент больше соответствуют нашим требованиям. Хотя в тех матчах, в которых Коля принимал участие, он выглядел довольно уверенно. Но он сам решил получить новый опыт, начать для себя новый этап в жизни - другая страна, другой чемпионат. В «Динамо» Киев ты борешься все время за первое место. У той команды, в которой он будет играть, другие задачи - борьба за сохранение места в высшей лиге. Коля - опытный футболист, и если у него там все получится, его карьера может продолжиться в Турции.

Как сообщал УНИАН, Динамо проведеде первые официальные матч в 2019 году 14 и 21 февраля. В рамках 1/16 финала Лиги Европы команда дважды сыграет против Олимпиакоса (Греция, Пирей).