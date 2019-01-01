Арсенал и Тоттенхэм одержали разгромные победы в рамках 21-го тура АПЛ

Гол Варди принес победу "Лестеру" над "Эвертоном".

В рамках английской Премьер-лиги 1 января состоялись три матча 21-го тура.

Лондонский "Арсенал" на домашнем стадионе уверенно победил земляков из "Фулхэма" со счетом 4:1.

В другом матче встречались «Эвертон» и «Лестер». Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Джейми Варди.

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Один из лидеров чемпионата "Тоттенхэм" победил на выезде "Кардифф" со счетом 3:0. "Шпоры" вышли на второе место в таблице, набрав 48 очков и опережая на 1 пункт "Манчестер Сити".

Основная часть поединков 21-го тура состоится в среду, 2 января. Центральная игра не только недели, но и, возможно, всего сезона пройдет 3 января - "Манчестер Сити" примет дома лидера - "Ливерпуль".