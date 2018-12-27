Матч отбора Евро-2020 Украина - Португалия состоится в Киеве
20:38, 27 декабря 2018Футбол
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Игра пройдет в октябре следующего года на "Олимпийском".
НСК "Олимпийский" / ФФУ
Местом проведения матча квалификации Евро-2020 по футболу между сборными Украины и Португалии выбран Киев.
Об этом стало известно по итогам заседания Исполкома ФФУ, которое состоялось сегодня в Доме футбола.
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 14 октября 2019 года. Начало - в 21.45, сообщает официальный сайт ФФУ.
Напомним, сборная Украины в квалификации ЧЕ-2020 сыграет в группе В, где ее соперниками будут команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Накануне стал известен календарь матчей нашей сборной.
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