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Матч отбора Евро-2020 Украина - Португалия состоится в Киеве

20:38, 27 декабря 2018
Футбол
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НСК "Олимпийский" / ФФУ

Об этом стало известно по итогам заседания Исполкома ФФУ, которое состоялось сегодня в Доме футбола. 

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 14 октября 2019 года. Начало - в 21.45, сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, сборная Украины в квалификации ЧЕ-2020 сыграет в группе В, где ее соперниками будут команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Накануне стал известен календарь матчей нашей сборной.

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Теги: #сборная Украины по футболу#Евро-2020 квалификация