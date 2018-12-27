Буффон останется в ПСЖ еще на один сезон

Парижане активируют опцию продления контракта легендарного вратаря.

Голкипер французского "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон останется в парижском клубе еще на один сезон, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, нынешний клуб Буффона активирует опцию продления контракта легендарного 40-летнего вратаря. Таким образом, Буффон не покинет "ПСЖ" ближайшим летом. В нынешнем сезоне итальянский вратарь провел 8 поединков в чемпионате Франции и пропустил 4 мяча. Буффон стал игроком "ПСЖ" летом 2018-го, причем французский клуб заполучил легендарного голкипера у "Ювентуса" бесплатно.

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