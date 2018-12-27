Буффон останется в ПСЖ еще на один сезон

15:46, 27 декабря 2018
Футбол
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Джанлуиджи Буффон / REUTERS

По информации источника, нынешний клуб Буффона активирует опцию продления контракта легендарного 40-летнего вратаря. Таким образом, Буффон не покинет "ПСЖ" ближайшим летом.

В нынешнем сезоне итальянский вратарь провел 8 поединков в чемпионате Франции и пропустил 4 мяча.

Буффон стал игроком "ПСЖ" летом 2018-го, причем французский клуб заполучил легендарного голкипера у "Ювентуса" бесплатно.

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Теги: #ПСЖ#Джанлуиджи Буффон