Буффон останется в ПСЖ еще на один сезон
15:46, 27 декабря 2018Футбол
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Парижане активируют опцию продления контракта легендарного вратаря.
Джанлуиджи Буффон / REUTERS
Голкипер французского "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон останется в парижском клубе еще на один сезон, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, нынешний клуб Буффона активирует опцию продления контракта легендарного 40-летнего вратаря. Таким образом, Буффон не покинет "ПСЖ" ближайшим летом.
В нынешнем сезоне итальянский вратарь провел 8 поединков в чемпионате Франции и пропустил 4 мяча.
Буффон стал игроком "ПСЖ" летом 2018-го, причем французский клуб заполучил легендарного голкипера у "Ювентуса" бесплатно.
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