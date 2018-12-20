Украинец Скрипник признан лучшим тренером Латвии в 2018 году

Виктор Скрипник за полгода работы выиграл с ФК "Рига" чемпионат и Кубок страны.

Украинский тренер Виктор Скрипник, который возглавляет футбольный клуб "Рига", признан Федерацией футбола Латвии лучшим тренером этой страны в 2018 году.

Об этом сообщает Kicker.

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Виктор Скрипник в 2018 году выиграл чемпионат и кубок Латвии. Это были первые титулы для Скрипника в качестве тренера и первые для клуба, основанного в 2014 году. В среду вечером 49-летний украинец был удостоен чести на торжественной церемонии: на выборах тренера года он одержал победу с огромным отрывом.

По информации латвийских СМИ, Виктор Скрипник считается одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Латвии.

Напомним, что с 2014-го по 2016 год Скрипник руководил бременским "Вердером", а до этого около 15 лет работал с юниорскими командами этого клуба. В июле 2018-г Скрипник возглавил ФК "Рига".