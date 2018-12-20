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Клубы УПЛ со второго раза собрали кворум

12:16, 20 декабря 2018
Футбол
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На собрание клубов УПЛ проибыли представители большинства команд / upl.ua

Отсутствуют только представители луганской "Зари", сообщает FootballHub.

Ранее, несколько дней назад, на общее собрание клубов УПЛ прибыли представители менее половины клубов.

Сегодня планируется рассмотреть вопрос об увеличении числа команд-участниц УПЛ с нынешних 12-ти до 16-ти уже со следующего сезона 2019/20. 

Отдельный вопрос на повестку дня ставит донецкий Олимпик. Однако, вотум недоверия руководителю Комитета по этике и чесной игре Франческо Баранке дончане не ставят в приоритет.

Собрание клубов УПЛ начинается в эти минуты и продлится в течение дня. 

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Теги: #регламент#Премьер-лига#УПЛ реформа 16 команд