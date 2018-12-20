Клубы УПЛ со второго раза собрали кворум
12:16, 20 декабря 2018Футбол
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Отсутствуют только представители луганской Зари.
На собрание клубов УПЛ проибыли представители большинства команд / upl.ua
Сегодня в Киеев проходит повторное собрание клубов Украинской футбольной Премьер-лиги, где набрался кворум участников.
Отсутствуют только представители луганской "Зари", сообщает FootballHub.
Ранее, несколько дней назад, на общее собрание клубов УПЛ прибыли представители менее половины клубов.
Сегодня планируется рассмотреть вопрос об увеличении числа команд-участниц УПЛ с нынешних 12-ти до 16-ти уже со следующего сезона 2019/20.
Отдельный вопрос на повестку дня ставит донецкий Олимпик. Однако, вотум недоверия руководителю Комитета по этике и чесной игре Франческо Баранке дончане не ставят в приоритет.
Собрание клубов УПЛ начинается в эти минуты и продлится в течение дня.
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