Ротань может возглавить молодежную сборную Украины

Экс-футболист "Днепра", "Динамо" и сборной Украины может заменить на посту наставника "молодежки" Александра Головко.

На пост главного тренера молодежной сборной Украины по футболу претендует бывший игрок национальной команды страны, "Динамо" и "Днепра" Руслан Ротань, сообщает FootballHub.

На данный момент Ротань занимает должность помощника Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".

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Напомним, нынешний главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко покинет занимаемую им должность. В ФФУ уже приняли соответствующее решение и скоро о нем будет объявлено официально.

Одним из претендентов на пост наставника "молодежки" ранее считался Владимир Езерский.

Под руководством Головко молодежная команда "сине-желтых" заняла 3-е место в отборе на чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

На прошлой неделе молодежная сборная Украины узнала соперников по отбору на чемпионат Европы 2021 года.