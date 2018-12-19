Манчестер Юнайтед "ошибочно" назначил Сульшера главным тренером команды
В ночь на среду Манчестер Юнайтед в официальном клубном Twitter объявил о назначении норвежца Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера команды до до конца сезона.
Позднее этот пост был удален, сообщает SportArena.
В сообщении отмечалось: «Сульшер становится временно исполняющим обязанности главного тренера команды, спустя 20 лет после завоевания требла».
Кроме того, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в твиттере поздравила Сульшера с назначением, но позже запись также была удалена. «Великий день для норвежского футбола. Удачи в руководстве Красными Дьяволами».
На данный момент 45-летний норвежец является главным тренером в норвежском Мольде.
Оле-Гуннар Сульшер выступал в качестве игрока за манкунианцев 11 лет, играя с 1996 по 2007 год. Норвежец провел на поле 235 матчей и забил 91 гол.
В 2008 году Сульшер начал работать в качестве тренера с резервной командой Манчестер Юнайтед, проработав на этом посту 2 года.